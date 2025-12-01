Безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией заработает в начале 2026 года
Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов подписали 1 декабря.
Церемония подписания состоялась в ходе Российско-саудовского инвестиционного и делового форума. Подписи в соглашении поставили вице-премьер России Александр Новак и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.
За прошлый год число туристических поездок граждан обеих стран увеличилось в три раза. Выстраиваются связи в культурной, спортивной, научной и образовательной областях, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
По словам Александра Новака, после юридических процедур по обмену нотами подписанный документ вступит в силу.
«И, на мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать наши страны», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
