Безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией заработает в начале 2026 года

Межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов подписали 1 декабря.

Церемония подписания состоялась в ходе Российско-саудовского инвестиционного и делового форума. Подписи в соглашении поставили вице-премьер России Александр Новак и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

За прошлый год число туристических поездок граждан обеих стран увеличилось в три раза. Выстраиваются связи в культурной, спортивной, научной и образовательной областях, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

По словам Александра Новака, после юридических процедур по обмену нотами подписанный документ вступит в силу.

«И, на мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать наши страны», — сказал Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

