Разрешить россиянам самим закрашивать рекламу наркотиков предложили в Госдуме

Устранять нежелательную рекламу можно будет при соблюдении определенных условий, утвержденных Минстроем России.

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили на заключение правительства законопроект, который устраняет риски привлечения к административной ответственности за самовольное закрашивание рекламы наркотиков на фасадах многоквартирных домов.

«Не является административным правонарушением самостоятельное закрашивание гражданами надписей, содержащих незаконную рекламу или пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в документе.

В пояснительной записке отметили, что жители смогут самостоятельно избавляться от рекламы при соблюдении нескольких условий — использование соответствующей цвету фасада здания краски, отсутствие надписей или рисунков, а также фиксация факта удаления надписи с возможностью уведомления управляющей организации или органов местного самоуправления, сообщает ТАСС.

