Разрешить работать преподавателями особо опасным преступникам предложили в ГД

Осужденным за особо тяжкие преступления в РФ могут разрешить работать преподавателями и тренерами. Сейчас для таких лиц преподавательская деятельность находится под запретом.

В первую очередь для получения разрешения должно пройти десять лет после освобождения осужденного. Также преступление не должно быть связано с насилием и расправами над членами семьи. Кроме того, бывшие заключенные должны вести себя безупречно, а также заниматься общественной и благотворительной деятельностью.

Кубанский депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб отметила, что с осторожностью относится к такому предложению, поскольку рецидив может произойти и спустя 10 лет.

«И, как показывают судебная практика и мировая история, к сожалению, такие рецидивы случаются», — подчеркнула депутат.

Она добавила, что, по мнению авторов инициативы, таким людям надо давать шанс исправиться. Тем не менее, считает депутат, профессия учителя не допускает ошибок.

Юрист Василий Воробьев подчеркнул, что благодаря инициативе у бывших заключенных улучшится интеграция, которая позволит им влиться в общество.

«Сама инициатива возможна. Она действительно оправдана», — цитирует юриста телеканала «360».

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