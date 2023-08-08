Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Разрешить многодетным семьям повторно воспользоваться налоговым вычетом предложили в Госдуме

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/razreshit-mnogodetnym-semyam-povtorno-vospolzovatsya-nalogovym-vychetom-predlozhili-v-gosdume
Разрешить многодетным семьям повторно воспользоваться налоговым вычетом предложили в Госдуме
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Речь о праве повторно использовать налоговый вычет при покупке жилья. Им могут наделить родителей, которые воспитывают трех и более детей.

Соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова направил депутат Госдумы Евгений Федоров. Парламентарий напомнил, что, согласно налоговому законодательству, каждый работающий гражданин может лишь один раз вернуть 13% с суммы, потраченной на покупку какого-либо жилья. При этом максимально возможная сумма для расчета налогового вычета — 2 млн рублей, а для процентов по ипотеке — 3 млн рублей.

Однако эта норма сейчас не предусматривает исключений для льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, которым в течение жизни может потребоваться расширение жилого пространства, отметил законодатель.

«С учетом государственной политики, направленной на поддержку многодетных семей, прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребенка (в том числе усыновленных и под опекой), правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно», — приводит текст обращения RT.

Читайте также: более 3 тыс. выделенных многодетным семьям участков обеспечат коммунальной инфраструктурой на Кубани.

Статьи
Врач рассказал, чем опасно частое употребление обезболивающих
Врач рассказал, чем опасно частое употребление обезболивающих
Пеший поход: каньон реки Бешенки в Туапсинском районе
Пеший поход: каньон реки Бешенки в Туапсинском районе
Семь массовых заблуждений, в которые давно пора перестать верить
Семь массовых заблуждений, в которые давно пора перестать верить
Основные правила сервировки стола
Основные правила сервировки стола
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 августа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях