Разрешить многодетным семьям повторно воспользоваться налоговым вычетом предложили в Госдуме

Речь о праве повторно использовать налоговый вычет при покупке жилья. Им могут наделить родителей, которые воспитывают трех и более детей.

Соответствующее обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова направил депутат Госдумы Евгений Федоров. Парламентарий напомнил, что, согласно налоговому законодательству, каждый работающий гражданин может лишь один раз вернуть 13% с суммы, потраченной на покупку какого-либо жилья. При этом максимально возможная сумма для расчета налогового вычета — 2 млн рублей, а для процентов по ипотеке — 3 млн рублей.

Однако эта норма сейчас не предусматривает исключений для льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, которым в течение жизни может потребоваться расширение жилого пространства, отметил законодатель.

«С учетом государственной политики, направленной на поддержку многодетных семей, прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части наделения граждан, на иждивении у которых находятся три и более ребенка (в том числе усыновленных и под опекой), правом воспользоваться налоговым вычетом при приобретении недвижимости двукратно», — приводит текст обращения RT.

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