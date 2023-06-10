Более 3 тыс. выделенных многодетным семьям участков обеспечат коммунальной инфраструктурой на Кубани

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с этой целью стоят системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также газопроводы.

По данным департамента строительства Краснодарского края, более 540 млн рублей выделено в этом году на обеспечение инженерной инфраструктурой участков, предоставленных многодетным семьям. Эта сумма в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Всего в этом году на Кубани планируют построить инженерные сети к 3 тыс. 58 участкам многодетных семей. Для этого в 16 муниципалитетах строятся 27 объектов. Инженерные сети проводят по заявкам муниципалитетов, которые включают в профильную госпрограмму.

Дополнительно для 5 муниципалитетов проектируют еще 9 объектов. Их будут финансировать в приоритетном порядке для строительства в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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