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Более 3 тыс. выделенных многодетным семьям участков обеспечат коммунальной инфраструктурой на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-3-tys-vydelennyh-mnogodetnym-semyam-uchastkov-obespechat-kommunalnoj-infrastrukturoj-na-kubani
Более 3 тыс. выделенных многодетным семьям участков обеспечат коммунальной инфраструктурой на Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, с этой целью стоят системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также газопроводы.

По данным департамента строительства Краснодарского края, более 540 млн рублей выделено в этом году на обеспечение инженерной инфраструктурой участков, предоставленных многодетным семьям. Эта сумма в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Всего в этом году на Кубани планируют построить инженерные сети к 3 тыс. 58 участкам многодетных семей. Для этого в 16 муниципалитетах строятся 27 объектов. Инженерные сети проводят по заявкам муниципалитетов, которые включают в профильную госпрограмму.

Дополнительно для 5 муниципалитетов проектируют еще 9 объектов. Их будут финансировать в приоритетном порядке для строительства в следующем году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: инженерные сети к участкам многодетных семей в поселке Пригородном Краснодара проведут до конца 2024 года.

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