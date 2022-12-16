В России предложили отменить наказание за использование программ без лицензии

С таким предложением выступили специалисты Института развития предпринимательства и экономики. Обращение направили в Минцифры РФ.

В обращении говорится, что иностранные поставщики и разработчики отказывают российским компаниям в продлении лицензий на ПО. Зарубежные партнеры прекратили обслуживать программные продукты. Российские ретейлеры стремятся перейти на отечественные программы и разрабатывают собственные продукты. Но такая адаптация требует времени. Авторы инициативы подчеркивают, что стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности страны.

В обращении идет речь о создании законопроекта, который ввел бы в стране мораторий на уголовную и административную ответственность для тех организаций и предприятий, которым зарубежные разработчики отказались продлевать лицензии.

В этом году из России ушли 64 разработчика ПО, в том числе Adobe, Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, Coursera. Приостановили деятельность около 118 таких организаций, 26 — сократили операционную деятельность, продолжили работу всего 19 разработчиков, пишут «Известия».

Читайте также: бизнесменам Краснодарского края доступно более 150 видов российского программного обеспечения.