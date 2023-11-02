Разработку проекта обновления Краснодарского цирка завершат до конца 2023 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 ноября провел совещание по строительству и реконструкции социально-значимых объектов.

Глава Кубани спросил о сроках реконструкции цирка в Краснодаре.

«Краснодарский цирк — культовое место для многих поколений, символ культуры краевого центра. Сегодня он закрыт на реконструкцию. Необходимо сверить часы по срокам завершения разработки проектной документации и началу восстановительных работ. Объект должен стать современной событийной площадкой, безопасной как снаружи, так и внутри. При этом важно сохранить узнаваемые элементы, которые присущи этому зданию, например, фрески на административном блоке — отличительная особенность, которая дорога горожанам», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как доложил заместитель главы региона Сергей Власов, завершить разработку проекта реконструкции цирка планируют до конца текущего года. После чего пакет документов направят на госэкспертизу, заключение которой планируется получить уже в начале 2024 года.

На совещании также обсудили строительство военно-патриотического центра им. В. Г. Казанцева в Динском районе. Сейчас там почти полностью готовы капитальные объекты и плоскостные сооружения, завершается внутренняя отделка и благоустройство территории вокруг. В парке обустроена выставочная площадка военной техники, партизанская деревня, вскоре там появится скульптура «Преемственность поколений» и бюст Виктора Казанцева.

Также обсуждался еще один объект в Динском районе — центр медицинской реабилитации после инсультов, спинальных травм и нейрохирургических операций, нарушений функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. В нем будет поликлиника на 75 посещений в смену, дневной и круглосуточный стационары, реанимационное отделение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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