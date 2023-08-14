Разработки в сфере беспилотных авиационных систем представил Краснодарский край на форуме «Армия»

Международный военно-технический форум проходит с 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре и парке «Патриот» в Кубинке.

Делегацию Кубани возглавил министр промышленной политики Дмитрий Хмелько. Он отметил, что в качестве беспилотных летательных аппаратов край представил БПЛА самолетного типа, квадрокоптеры, двигатели внутреннего сгорания для тяжелых БПЛА, а также солнечные батареи для авиационной и космической отрасли.

«На экспозиции, которую мы проводим совместно с Фондом развития промышленности региона, представляем собственные разработки беспилотных летательных аппаратов», — отметил Хмелько.

Он подчеркнул, что сейчас на Кубани разрабатывают региональную стратегию по развитию беспилотных авиационных систем. Он предусматривает организацию серийного производства таких аппаратов и комплектующих к ним, формирование новых специальностей в организациях образования, а также комплекс мер господдержки производителей беспилотников и другие решения.

Директор Фонда развития промышленности края Дмитрий Цаплев сообщил, что для региональных производителей промышленной продукции есть 16 программ льготного заемного финансирования, например, заем «Импортозамещение» под 0,1% годовых.

«На создание или развитие импортозамещающих производств, к которым также относятся беспилотники и комплектующие к ним, индустриальные компании могут получить до 200 млн рублей», — рассказал Цаплев.

Кубань третий раз участвует в форуме «Армия», который стали проводить с 2015 года. Организатором форума выступило Министерство обороны РФ.

В 2023 году участниками форума стали делегации свыше 60 стран. В рамках деловой программы состоится более 300 мероприятий, среди которых XI Московская конференция по международной безопасности. Участники рассмотрят вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, вооруженных сил, а также международного военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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