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Разработчики «Нового трамвая Краснодара» объяснили, почему в столице Кубани не будет метро

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/razrabotchiki-novogo-tramvaya-krasnodara-obyasnili-pochemu-v-stolitse-kubani-ne-budet-metro
Разработчики «Нового трамвая Краснодара» объяснили, почему в столице Кубани не будет метро
Фото unsplash.com

Много лет назад в краевой столице даже проектировали схему расположения 19 станций, но администрация от проекта отказалась.

Это связано с геологией, а также высокой стоимостью строительства и содержания подземного транспорта.

Чтобы строительство метро в Краснодаре окупилось, оно должно перевозить почти 100 тыс. пассажиров за час. Стоимость всего одной среднестатистической поездки, чтобы проект окупился, уже 15 лет назад оценивали в 350 рублей.

Средств, которые могут потратить на строительство всего одной станции метро, хватит на обновление большей части автобусного парка или продолжения трамвайной сети, считают эксперты ВЭБ.РФ.

«Устройство линий скоростного трамвая обходится в 4–5 раз дешевле прокладки метрополитена. Есть у него и другие преимущества: перевозит одновременно больше пассажиров, чем автобус или троллейбус, двигается в два раза быстрее, при этом практически бесшумно», — сообщает «Новый трамвай Краснодара» в Telegram.

Читайте также: новые трамвайные ветки в Краснодаре — планируется построить больше 70 км путей по всему городу.

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