Разработчик игр FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию
Компания Electronic Arts (EA) перенесла все маркетинговые активности по странам СНГ в Польшу.
По итогам финансового отчета корпорация не вернется в Россию минимум до апреля 2023 года.
Уход ЕА создает определенные сложности как для региональных партнеров, так и для пользователей — вопросы, связанные с техподдержкой, будут решаться медленнее, а могут и не решиться вовсе. Игроки лишаются бонусов от разработчика в случае проблем с игрой.
С уходом компании в будущих проектах может не быть дубляжа на русском языке. В предстоящих крупных играх — Need For Speed Unbound и Wild Hearts — русский язык не заявлен даже в виде субтитров, отмечают специалисты. Однако они предполагают, что ЕА может записывать звук в странах СНГ.
В плане покупки для пользователей ничего не меняется — с июля игры ввозят по параллельному импорту, пишут «Известия«.
Читайте также: в России игру World of Tanks переименовали в «Мир танков».
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
- В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»
- В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
- В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке