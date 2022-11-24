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Разработчик игр FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию

Экономика
24.11.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/razrabotchik-igr-fifa-i-need-for-speed-polnostyu-pokinul-rossiyu
Разработчик игр FIFA и Need For Speed полностью покинул Россию
Фото unsplash.com

Компания Electronic Arts (EA) перенесла все маркетинговые активности по странам СНГ в Польшу.

По итогам финансового отчета корпорация не вернется в Россию минимум до апреля 2023 года.

Уход ЕА создает определенные сложности как для региональных партнеров, так и для пользователей — вопросы, связанные с техподдержкой, будут решаться медленнее, а могут и не решиться вовсе. Игроки лишаются бонусов от разработчика в случае проблем с игрой.

С уходом компании в будущих проектах может не быть дубляжа на русском языке. В предстоящих крупных играх — Need For Speed Unbound и Wild Hearts — русский язык не заявлен даже в виде субтитров, отмечают специалисты. Однако они предполагают, что ЕА может записывать звук в странах СНГ.

В плане покупки для пользователей ничего не меняется — с июля игры ввозят по параллельному импорту, пишут «Известия«.

Читайте также: в России игру World of Tanks переименовали в «Мир танков».

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