Разобравшего для продажи автокран злоумышленника из Крыма задержали в Краснодаре

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым совместно с полицейскими Крымского ЛУ МВД России на транспорте. В октябре уголовное дело в отношении жителя Евпатории направили в суд.

По данным следствия, 56-летний руководитель одного из отделов предприятия морского транспорта, используя служебное положение, разобрал принадлежавший компании автокран. Под предлогом ремонта он вывез детали, чтобы продать.

После проверки на предприятии злоумышленник уволился. Ущерб п составил около 450 тыс. рублей. Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Его задержали в Краснодаре, мужчина прятался в доме у своего знакомого.

Возбудили и расследовали уголовное дело о присвоении и растрате. Подозреваемого поместили под стражу. Расследование завершено, материалы дела передали в Евпаторийский городской суд Республики Крым, сообщает портал «МВД Медиа».

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