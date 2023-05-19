Разобрался с обидчиком сына: мужчина ударил 10-летнего мальчика на детской площадке в Анапе

Инцидент произошел 14 мая на детской площадке возле многоквартирного дома на улице Владимирской.

По словам очевидцев в соцсетях, конфликт начался из-за того, что один мальчик поссорился с другим, а тот привел старшего брата, который толкнул обидчика. После этого в детские разборки вмешался отец одного из мальчиков.

«В дежурную часть ОМВД России по Анапе 14 мая обратилась жительница улицы Владимирской с сообщением о том, что ее 10-летний сын пострадал на детской площадке. Установлено, что травмы несовершеннолетнему нанес отец 6-летнего ребенка, с которым у пострадавшего произошел конфликт. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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