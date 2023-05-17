Облил одноклассника мочой: родители пожаловались на буйного ученика в одной из школ Краснодара

По данным родителей учеников начальных классов школы № 104, буйный ученик третирует одноклассников, срывает уроки и ходит в школу с ножом.

По данным департамента образования Краснодара, речь идет об учащемся 3 класса.

«Ребенок имеет заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Поведение характеризуется излишней активностью. Также оказалось, что мальчик состоит на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В прошлом году он украл самокат на территории школы», — сообщили в ведомстве.

В департаменте образования также отметили, что факты травли одноклассников со стороны ученика и наличие у него ножа не подтвердились.

«А вот факт обливания мочой одноклассника — к сожалению, да. С мальчиком проводят индивидуальную психологическую работу», — сообщает МЦУ Краснодар в Telegram.

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