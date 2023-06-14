Размытую из-за дождей дамбу на реке Кува восстановили в Отрадненском районе

Об этом 14 июня рассказал глава района Андрей Волненко.

На территории Передовского сельского поселения в течение дня работали специалисты муниципального спасательного отряда, сотрудники «Кубань-СПАС» и ДРСУ.

В хуторе Ильич на реке Кува спасатели восстановили дамбу и кладку, в станице Передовой — ликвидировали заторы под мостом на улице Мельничной и убрали поваленные деревья из русла реки Аргош на улице Горького. Кроме того, дорожники убрали заторы под мостом на балке Первая Сухая и восстановили дорогу.

«Уровень воды в реках спал, угрозы подтопления в настоящее время нет, но прогнозы синоптиков неутешительные — осадки будут продолжаться. Уважаемые жители! В случае возникновения ЧС просим сообщать по телефону 8-967-664-84-59 — и. о. главы Передовского сельского поселения Светлана Анатольевна Буряева», — написал Андрей Волненко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», синоптики предупредили о возможных подтоплениях в 8 районах Краснодарского края.