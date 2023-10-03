Размер средней пенсии в 2024 году в России вырастет до 23,2 тыс. рублей в месяц
Экономика
03.10.2023 18:15
Пенсии проиндексируют на прогнозируемый уровень инфляции — 7,5%.
Средний размер пенсии после индексации составит 23 тыс. 244 рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, общий объем расходов на индексацию выплат в следующем году составил около 600 млрд рублей.
Всего на выплаты пенсий, страховых и социальных пособий направят более 16 трлн рублей, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ внесло проект бюджета Социального фонда на 2024 год в Госдуму РФ. Планируют увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров и максимальные размеры выплат по обязательному соцстрахованию.