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Размер средней пенсии в 2024 году в России вырастет до 23,2 тыс. рублей в месяц

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/razmer-srednej-pensii-v-2024-godu-v-rossii-vyrastet-do-23-2-tys-rublej-v-mesyats
Размер средней пенсии в 2024 году в России вырастет до 23,2 тыс. рублей в месяц
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пенсии проиндексируют на прогнозируемый уровень инфляции — 7,5%.

Средний размер пенсии после индексации составит 23 тыс. 244 рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, общий объем расходов на индексацию выплат в следующем году составил около 600 млрд рублей.

Всего на выплаты пенсий, страховых и социальных пособий направят более 16 трлн рублей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ внесло проект бюджета Социального фонда на 2024 год в Госдуму РФ. Планируют увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров и максимальные размеры выплат по обязательному соцстрахованию.

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