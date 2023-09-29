Пенсии неработающих пенсионеров в 2024 году поднимут на 7,5% в России

Правительство РФ внесло проект бюджета Социального фонда на 2024 год в Госдуму РФ.

Пенсии неработающих пенсионеров планируют проиндексировать на 7,5%. Кроме того, увеличатся максимальные размеры выплат по обязательному соцстрахованию.

Максимальная сумма пособия по больничному составит 122 тыс. 808 рублей в месяц при страховом стаже от 8 лет — 100% среднего заработка, 98 тыс. 246 рублей при стаже от 5 до 8 лет — 80% заработка, 73 тыс. 685 рублей — при стаже до 5 лет, 60% заработка. В этом году максимальный размер больничного составляет 83 тыс. 205 рублей.

Вырастет и максимальный размер пособия по беременности и родам — если роды прошли без осложнений, за 140 дней сумма составит 565 тыс. 562 рубля. При осложненных родах за 156 дней выплата будет 630 тыс. 198 рублей, при многоплодной беременности за 165 дней выплатят 783 тыс. 708 рублей.

В этом году максимальная сумма пособия по беременности и родам составляет 383 тыс. 179 рублей, 426 тыс. 970 рублей и 530 тыс. 976 рублей соответственно.

Кроме того, вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей — с 33,2 тыс. рублей до 49 тыс. рублей в месяц.

Проиндексируют и материнский капитал, ЕДВ и другие выплаты по уровню фактической инфляции, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

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