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Размер специальной молодежной стипендии в Краснодаре увеличили вдвое

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/razmer-spetsialnoj-molodezhnoj-stipendii-v-krasnodare-uvelichili-vdvoe
Размер специальной молодежной стипендии в Краснодаре увеличили вдвое
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 2 июня сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов. В 2023 студенты-стипендиаты будут ежемесячно получать по 5,8 тыс. рублей.

Стипендию главы Краснодара в этом году получили 30 студентов вузов и колледжей — активисты, волонтеры, авторы социальных проектов.

«Вы — наша прогрессивная молодежь, наше будущее и опора. Мы подпитываемся от вас эмоциями, идеями. У вас открытый взгляд. Уверен, что каждый уникален по-своему», — цитирует Евгения Наумова пресс-служба мэрии Краснодара.

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