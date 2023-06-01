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Кубань завоевала 11 наград и стала «Прорывом года» на фестивале «Российская студенческая весна»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuban-zavoevala-11-nagrad-i-stala-proryvom-goda-na-festivale-rossijskaya-studencheskaya-vesna
Кубань завоевала 11 наград и стала «Прорывом года» на фестивале «Российская студенческая весна»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Перми с 26 по 31 мая прошел 31-й Всероссийский фестиваль среди учащихся высших учебных заведений «Российская студенческая весна».

На фестиваль приехали около 3,5 тыс. участников из более чем 80 регионов России. Кубанская команда получила Гран-при в направлении «Медиа» и была многократным лауреатом в вокальном, театральном, инструментальном и танцевальном направлениях.

Всего делегация из Краснодарского края представила 23 творческих номера, из них 11 получили награды. Это позволило региону стать победителем в новой номинации «Прорыв года».

Фестиваль «Российская студенческая весна» проводится Российским союзом молодежи при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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