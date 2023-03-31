Размер льготных займов для участников нацпроекта «Производительность труда» увеличили до 200 млн рублей

Объем совместных с региональными фондами программ увеличили со 100 до 200 млн рублей. Такое решение принял Наблюдательный совет Фонда развития промышленности РФ.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев сообщил, что займы на покупку оборудования уже получили два участника нацпроекта. Это предприятия «ОРАС» и «Альфа Хим Групп». Общая сумма заемного финансирования составила почти 100 млн рублей.

«Улучшение условий и увеличение федеральной доли средств с 70% до 90% позволит поддержать большее количество промышленных производств Кубани», — сказал Юртаев.

С 2020 года всего 12 предприятий — участников нацпроекта получили льготные займы от краевого Фонда развития промышленности на сумму свыше 500 млн рублей.

В настоящее время к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 238 предприятий Краснодарского края. Лидерами стали обрабатывающие производства. Таких 45%, второе место делят сельское хозяйство и транспорт — по 18%. Третью строчку занимают предприятия торговли — 12%.

На Кубани действует комплекс мер поддержки, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов. Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль для участников нацпроекта составляет до 90% на срок до 2024 года. Освободившиеся средства можно направить на модернизацию предприятий, сохранение и создание рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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