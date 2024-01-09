Разлив нефтепродуктов произошел на железной дороге в Краснодарском крае

Сообщение о разливе нефтепродуктов на железнодорожном полотне поступило в ЕДДС Славянского района 8 января в 22:08.

На место происшествия выехала оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники Новороссийской транспортной прокуратуры и представители других служб.

Установили, что нефтепродукты разлились от станции Полтавской до станции Протока. По факту произошедшего запланировано заседание КЧС и ОПБ.

Поезда на участке железной дороги идут по графику, задержки железнодорожного сообщения нет. В ликвидации последствий ЧС участвуют 25 человек и 7 единиц техники, в том числе специалисты аварийно-спасательного формирования «Экоспасс» сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: нефтяная скважина разгерметизировалась, загрязнив почву под Краснодаром.