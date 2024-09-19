Разгуливавшего голым под окнами многоэтажек мужчину арестовали в Краснодаре

Инцидент произошел ночью 18 сентября в Юбилейном микрорайоне.

Местные жители заметили, что проезжей части дороги ходит мужчина без одежды, и позвонили в полицию. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они обнаружили нарушителя, он оказал неповиновение законным требованиям прекратить нарушать общественный порядок.

«У 29-летнего гражданина без определенного места жительства имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения. Еще до пресечения противоправных действий задержанный успел разбить бокового стекло припаркованной иномарки», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

В отношении нарушителя составили административный протокол за мелкое хулиганство. Ленинский районный суд Краснодара отправил мужчину на трое суток под арест. По факту повреждения чужого имущества проводится доследственная проверка.

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