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Голый парень с черными ногами удивил жителей ЖК на улице Мачуги в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/golyj-paren-s-chernymi-nogami-udivil-zhitelej-zhk-na-ulitse-machugi-v-krasnodare
Голый парень с черными ногами удивил жителей ЖК на улице Мачуги в Краснодаре
Фото t.me/mvd23krasnodar

Странного прохожего заметили жители ЖК «Сказка-Град» на улице Мачуги. Нарушителю грозит до 15 суток административного ареста.

На видео, выложенном в соцсети, обнаженный мужчина с выкрашенными черной краской ногами медленно идет по тротуару вдоль домов. Полиция Краснодара устанавливает личность нарушителя.

«Устанавливается личность данного гражданина, которому за совершение мелкого хулиганства грозит до 15 суток административного ареста», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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