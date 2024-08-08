Не успевших натянуть одежду голых туристов оштрафовали на пляже в Сочи

Полиция Сочи провела рейды на пляжах в Лазаревском и Хостинском районах Сочи.

На нескольких пляжах правоохранители выявили любителей принимать солнечные ванны и купаться обнаженными. На двух нарушителей, которые при появлении полиции не успели одеться, составили административные протоколы за мелкое хулиганство. С остальными провели разъяснительные беседы.

В полиции напомнили, что такие рейды на пляжах проводятся регулярно совместно с сотрудниками администрации Сочи.

«Напоминаем гражданам о необходимости соблюдать общепринятые нормы приличия, чтобы не портить отдых себе и окружающим», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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