Разгрызла градусник и рисковала отравиться ртутью 8-летняя девочка на Кубани

Госавтоинспекторы 8 сентября помогли экстренно доставить жительницу станицы Натухаевской вместе с маленькой дочкой в больницу.

Как рассказала Татьяна Дядькина, вечером у 8-летней Полины обострились симптомы простуды, и нужно было измерить температуру. При этом ребенок страдает ДЦП. После измерения температуры девочка неожиданно откусила градусник именно в том месте, где находится ртуть.

Было опасение, что девочка могла отравиться ртутью из разбитого градусника.

«В «скорую» я позвонила сразу, чтобы узнать, что я могу сделать, чтобы помочь Полинке. Но в больницу выехали на собственной машине, чтобы сэкономить время. Да и Полине требуется специальное кресло», — рассказала Татьяна Дядькина.

Учитывая пробки на въезде в город, дорога до ближайшей больницы могла занять много времени. Поэтому женщина обратилась за помощью к экипажу ДПС. Госавтоинспекторы сразу же откликнулись на просьбу.

Дежурный экипаж встретил маму с дочкой на въезде в Новороссийск. Машина ДПС с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом сопроводила их до Городской больницы № 1.

В больнице девочку уже ждали. Медики обследовали Полину и проконсультировали ее маму. На все потребовалось примерно полтора часа. Сейчас с девочкой все в порядке, пишет газета «Новороссийский рабочий».

В соцсетях в адрес сотрудников ОР ДПС ОГИБДД Управления МВД России по Новороссийску поступила благодарность от мамы девочки.

«Нам не отказали в помощи, сотрудники нас сопроводили до медучреждения, где была оказана своевременная медицинская помощь. Спасибо руководству за достойных сотрудников!» — цитирует Татьяну Дядькину официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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