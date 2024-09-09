Девочку-подростка сняли с крыши здания в Абинске

Инцидент произошел 8 сентября в центре Абинска.

По словам очевидцев, девочка около 16-17 лет залезла на крышу здания. Причиной стало расставание с парнем.

На место прибыли спасатели, пожарные, скорая помощь и МЧС. Подростка сняли с высоты и передали медработникам, прыгать ее отговорили родственники. Теперь девушке предстоит лечение.

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