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Девочку-подростка сняли с крыши здания в Абинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/devochku-podrostka-snyali-s-kryshi-zdaniya-v-abinske
Девочку-подростка сняли с крыши здания в Абинске
Фото t.me/chp_krd

Инцидент произошел 8 сентября в центре Абинска.

По словам очевидцев, девочка около 16-17 лет залезла на крышу здания. Причиной стало расставание с парнем.

На место прибыли спасатели, пожарные, скорая помощь и МЧС. Подростка сняли с высоты и передали медработникам, прыгать ее отговорили родственники. Теперь девушке предстоит лечение.

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