Подросток получил удар током, забравшись на грузовой вагон на станции на Кубани

Инцидент произошел 6 сентября на железнодорожной станции в Гулькевичах.

Сообщается, что 13-летний мальчик перелезал через крытый грузовой вагон с зерном. Вагон находился под контактной сетью. В итоге подросток получил удар электротоком и был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК РФ в Telegram.

Читайте также: тепловоз насмерть сбил молодого мужчину, переходившего ж/д пути в Краснодаре.