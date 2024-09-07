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Подросток получил удар током, забравшись на грузовой вагон на станции на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-poluchil-udar-tokom-zabravshis-na-gruzovoj-vagon-na-stantsii-na-kubani
Подросток получил удар током, забравшись на грузовой вагон на станции на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 6 сентября на железнодорожной станции в Гулькевичах.

Сообщается, что 13-летний мальчик перелезал через крытый грузовой вагон с зерном. Вагон находился под контактной сетью. В итоге подросток получил удар электротоком и был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК РФ в Telegram.

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