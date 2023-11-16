Разделять с клиентами денежные потери от мошенников предложили банкам в России

Эксперты считают, что новый способ позволит повысить эффективность борьбы с мошенниками.

Кредитным организациям предложили брать на себя финансовую ответственность, а после разделять с клиентами часть похищенных у них мошенниками денег.

По данным ЦБ, во втором квартале мошенники похитили у клиентов банков около 3,6 млрд рублей. От общей суммы вернуть удалось лишь 4,5% — около 163 млн рублей.

Основной инструмент — социальная инженерия: на нее приходится 46,5% совершенных краж. Жертвы сами в разговорах со злоумышленниками сообщают пароли, коды из СМС для подтверждения операций и защитный СVV-код карты. Вернуть в таких случаях средства удается крайне редко.

Если клиент сам называет всю информацию мошенникам, такие действия считаются нарушением договора. Однако банки должны нести финансовую ответственность за украденные деньги клиентов, отмечает директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

«Нужно, чтобы банки разделяли часть денег, которые у граждан забирают. Сейчас, по сути, в большинстве случаев гражданин сам с этим разбирается, то есть у него украли деньги, он идет в суд, обращается, но статистика очень плачевная, порядка 5%, которые реально удается доказать, что гражданину можно возвращать деньги», — сказал Чебесков.

Эксперты считают, что такой подход обоснован, однако найти основания для того, чтобы кредитные организации несли ответственность за действия мошенников, достаточно сложно. Но банки могут делать гораздо больше — вовлекать в процесс одобрения операции друга или родственника для клиентов с особенностями здоровья или пенсионеров, пишут «Известия».

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