Раздел имущества: эксперт рассказала, как при разводе поделить ипотечную квартиру

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Квартира в ипотеку считается обычной недвижимостью, которую супругам придется делить при разводе. Отличие только в долге за жилье, который нужно выплачивать, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Если супруги оформили кредит в браке, то обязательства по выплатам у них равные, даже если заемщиком числится только один. При споре из-за купленной в ипотеку недвижимости следует обратиться в банк, отмечает эксперт.

«После развода есть риск, что бывший супруг или супруга перестанет платить, а добровольно уступить долю в ипотечной квартире не захочет. Поэтому о расставании необходимо сообщить в банк. Там вы сможете прийти к одному из самых простых способов решения ипотечной истории — продать ипотечную квартиру. Таким образом вы досрочно погасите кредит, и каждый из супругов получит часть денег от продажи», — сказала Ольга Дайнеко.

Чтобы избежать продажи квартиры при расставании, стоит заключить брачный договор, считает специалист.

«Наиболее безболезненный способ урегулирования всех имущественных вопросов при разводе – это, безусловно, брачный договор, где прописано, кому будет принадлежать то или иное имущество в случае разрыва отношений. Нередко и сами банки предлагают такой вариант при оформлении ипотеки», — цитирует финансиста радио Sputnik.

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