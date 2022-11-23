Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Раздел имущества: эксперт рассказала, как при разводе поделить ипотечную квартиру

Общество
23.11.2022 10:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/razdel-imushhestva-ekspert-rasskazala-kak-pri-razvode-podelit-ipotechnuyu-kvartiru
Раздел имущества: эксперт рассказала, как при разводе поделить ипотечную квартиру
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Квартира в ипотеку считается обычной недвижимостью, которую супругам придется делить при разводе. Отличие только в долге за жилье, который нужно выплачивать, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Если супруги оформили кредит в браке, то обязательства по выплатам у них равные, даже если заемщиком числится только один. При споре из-за купленной в ипотеку недвижимости следует обратиться в банк, отмечает эксперт.

«После развода есть риск, что бывший супруг или супруга перестанет платить, а добровольно уступить долю в ипотечной квартире не захочет. Поэтому о расставании необходимо сообщить в банк. Там вы сможете прийти к одному из самых простых способов решения ипотечной истории — продать ипотечную квартиру. Таким образом вы досрочно погасите кредит, и каждый из супругов получит часть денег от продажи», — сказала Ольга Дайнеко.

Чтобы избежать продажи квартиры при расставании, стоит заключить брачный договор, считает специалист.

«Наиболее безболезненный способ урегулирования всех имущественных вопросов при разводе – это, безусловно, брачный договор, где прописано, кому будет принадлежать то или иное имущество в случае разрыва отношений. Нередко и сами банки предлагают такой вариант при оформлении ипотеки», — цитирует финансиста радио Sputnik.

Читайте также: жители Краснодарского края тратят на выплаты по ипотеке почти 70% от зарплаты.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. В Новороссийске спасатели достали собаку из ливневого коллектора
  4. Подросткам-экстремистам из Геленджика дали условные сроки, главе группировки — 6,5 лет колонии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях