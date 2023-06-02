Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Разбойник с ножом ограбил аптеку в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razbojnik-s-nozhom-ograbil-apteku-v-anape
Разбойник с ножом ограбил аптеку в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Анапы позвонила сотрудница аптеки и сообщила о нападении.

По словам женщины, в помещение зашел неизвестный. Он начал угрожать сотруднице аптеки ножом и похитил деньги из кассы.

Полицейские установили, что к нападению причастен 57-летний ранее судимый местный житель. Его задержали на одной из улиц курорта. Во время личного досмотра у подозреваемого нашли и изъяли часть похищенных денег.

Также установили, что ранее аналогичным образом мужчина открыто похитил деньги из кассы аптечного пункта. Общая сумма ущерба составила 26 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о разбое и грабеже. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина с пистолетом пытался ограбить аптеку в Новороссийске.

Статьи
Спасение от кровососов: 10 работающих методов против комаров
Спасение от кровососов: 10 работающих методов против комаров
Снимаем стресс едой правильно: продукты, снижающие беспокойство
Снимаем стресс едой правильно: продукты, снижающие беспокойство
Вирус папилломы человека: что это такое и как с ним жить
Вирус папилломы человека: что это такое и как с ним жить
Маркиз де Сад: два века противоречий, обвинений и запретов
Маркиз де Сад: два века противоречий, обвинений и запретов
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 июня
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях