Разбойник с ножом ограбил аптеку в Анапе

В полицию Анапы позвонила сотрудница аптеки и сообщила о нападении.

По словам женщины, в помещение зашел неизвестный. Он начал угрожать сотруднице аптеки ножом и похитил деньги из кассы.

Полицейские установили, что к нападению причастен 57-летний ранее судимый местный житель. Его задержали на одной из улиц курорта. Во время личного досмотра у подозреваемого нашли и изъяли часть похищенных денег.

Также установили, что ранее аналогичным образом мужчина открыто похитил деньги из кассы аптечного пункта. Общая сумма ущерба составила 26 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о разбое и грабеже. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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