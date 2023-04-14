Мужчина с пистолетом пытался ограбить аптеку в Новороссийске

С заявлением о разбойном нападении в полицию Новороссийска обратилась сотрудница аптеки. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина угрожал пистолетом и пытался похитить деньги из кассы.

Фармацевт нажала тревожную кнопку. Злоумышленник, заметив это, скрылся. Прибыв на место, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяли отпечатки пальцев и частицы ткани, а также составили ориентировку на розыск.

Совместно с коллегами из Геленджика полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Геленджика. Злоумышленника задержали на улице в Новороссийске. Выяснилось, что молодой человек причастен к совершенному накануне аналогичному разбойному нападению в Геленджике.

На подозреваемого завели уголовное дело. За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее врем яон находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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