Разбившийся в мае 1943 года советский штурмовик ИЛ-2 подняли со дна моря в Геленджике

Специалисты морского поисково-исследовательского центра «Черномор» в мае подняли со дна моря и идентифицировали обломки самолета ИЛ-2.

Штурмовик относился к 47 штурмовому авиаполку ВВС Черноморского флота. Самолет потерпел крушение 6 мая 1943 года из-за катастрофы при взлете. Он упал на Геленджикскую бухту и пролежал на дне моря 80 лет.

Поисковики нашли коленчатый вал двигателя и бронекапсулу самолета, по которым выяснили судьбу экипажа и самолета. За штурвалом самолета находился младший сержант Андрей Васильевич Саломатин. Он погиб вместе с самолетом. Известно, что пилот был уроженцем Смоленской области. Также в бронекапсуле нашли остатки кителя и галифе, принадлежавшие, предположительно, Андрею Саломатину.

Второй член экипажа — стрелок-радист, предположительно, выжил. Однако, его данные поисковикам не удалось установить.

Поисковые работы продолжаются. Поисковики планируют исследовать дно в месте обнаружения самолета. Специалисты предполагают, что рядом с деталями самолета могут быть найдены и останки пилота, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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