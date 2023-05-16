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Останки погибшего в 1943 году красноармейца обнаружили поисковики на хребте Долгом под Новороссийском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ostanki-pogibshego-v-1943-godu-krasnoarmejtsa-obnaruzhili-poiskoviki-na-hrebte-dolgom-pod-novorossijskom
Останки погибшего в 1943 году красноармейца обнаружили поисковики на хребте Долгом под Новороссийском
Фото vk.com/kubpoisk

Поисковики отряда «Кубанский рубеж» 12 мая во время плановых поисково-разведывательные работ исследовали местность в районе высоты 503.5 на хребте Долгий на границе Крымского района и Новороссийска.

На северо-западном склоне высоты на небольшой глубине нашли магазин от самозарядной винтовки Токарева. В небольшом углублении рядом обнаружили человеческие останки, которые были плотно переплетены большими и малыми корнями деревьев. В раскопе нашли капсула личного опознавательного знака. Она хорошо сохранилась, в капсуле сохранился листок с карандашными записями, которые позднее удалось полностью прочесть.

«В Краснодарском крае находка солдатского медальона — очень редкий случай, учитывая, что с 1942 года личные опознавательные знаки в РРКА были отменены. А полностью прочесть записку — огромная поисковая удача, благодаря которой спустя 80 лет герой вернется домой», — рассказал председатель краевого отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев.

По мнению поисковиков, боец погиб при разрыве снаряда или гранаты. Вместе с останками обнаружили пряжку от ремня, фрагменты национального кушака кавказского типа с подвесками и пряжку от него. Рядом с кушаком находились ножны от штыка винтовки.

Имя солдата установили. Это Усачев Степан Лукьянович, который, по архивным данным Минобороны РФ, родился в 1913 году в деревне Екатериновка Ишимбайского района Башкирской АССР.

Степан Усачев числился пропавшим без вести с октября 1943 года. Поисковики уже нашли его племянницу. Решается вопрос о передаче праха красноармейца для захоронения на родине, сообщает Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» на странице во «ВКонтакте».

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