Разбивший подруге голову автомобильным глушителем житель Кубани сядет на 2 года

Суд признал 45-летнего жителя Курганинского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения приревновал свою знакомую. Он нанес женщине множественные удары руками и ногами по телу, а также металлической частью автомобильного глушителя по голове. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы ребер и позвонка.

На подозреваемого завели уголовное дело. С учетом смягчающих вину обстоятельств суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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