Приезжий дебошир ругался на пляже и разбил стекло на посту полиции в Анапе

Инцидент произошел на центральном пляже города-курорта.

По данным полиции, мужчина среди большого количества отдыхающих на пляже ругался и вел себя неуважительно по отношению к окружающим.

Сотрудники туристической полиции пресекли поток ругательств и сопроводили нарушителя на ближайший пост полиции на пляже.

В отношении 36-летнего жителя Калужской области составили административный протокол о мелком хулиганстве. Гостю курорта это не понравилось, и он разбил стекло в двери пляжного поста полиции.

После этого мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В действиях мужчины есть признаки уголовного преступления по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, сообщает ОМВД России по Анапе в Telegram.

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