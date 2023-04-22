Расслабляться рано: врач назвал примерные сроки восстановления Романа Костомарова

Лев Авербах, главный врач частной скорой помощи «Корис» в Санкт-Петербурге, предположил, сколько олимпийскому чемпиону может понадобиться времени на реабилитацию.

Авербах отметил, что по имеющейся у них информации, шансы на благополучный исход были крайне малы. И факт того, что Костомаров идет на поправку — отличный результат.

Однако доктор подчеркнул, что расслабляться рано, и впереди спортсмена ждет длительный курс восстановления — тромбоз, пневмония и сепсис имеют свойство возвращаться. На первом этапе Костомарова должны хотя бы сначала перевести из реанимации в палату, и только потом в реабилитационное отделение.

«Это очень долгий процесс. Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но учитывая его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет. Ему будут проверять свертываемость крови, общие показатели, психическое здоровье и так далее. Практически во всем организме будет проходить восстановление. Это называется динамическое наблюдение», — цитирует доктора Sport 24.

Авербах также подчеркнул, что и после восстановления может произойти все что угодно, слишком серьезному стрессу подвергся организм Костомарова.

Ранее сообщалось, что Костомаров уже может сам садиться на кровать без посторонней помощи. Врачи сформировали культи для протезов. Кроме того, неделю назад в реанимацию к спортсмену уже пускали его детей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 46-летний Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в январе. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО. Из-за сепсиса и некроза тканей фигуристу ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.