Расширят канализационный коллектор на улице Александра Покрышкина в Краснодаре

К строительно-монтажным работам планируют приступить во втором квартале этого года.

Канализационный коллектор диаметром 500 мм, отводящий канализационные стоки с улицы Александра Покрышкина, пришел в аварийное состояние. Глава департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Сергей Сторчун поручил провести реконструкцию коллектора на данном участке с увеличением диаметра трубопровода до 800 мм протяженностью 220 м.

«Поручил сформировать план мероприятий по реализации проекта с учетом подготовки земельно-правовой документации и разработки проекта», — приводит слова Сергея Сторчуна пресс-служба департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Краснодара.

Работы проведут в рамках инвестиционной программы «Краснодар Водоканал».

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