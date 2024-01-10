Расширить условия предоставления статуса «Ветеран труда» предложили в Госдуме РФ

Званием «Ветеран труда» предложили награждать всех лиц, имеющих значительный трудовой стаж в определенных профессиях.

По словам депутата Госдумы Яны Лантратовой, важно учитывать историческую значимость звания «Ветеран труда», установленного еще в 80-х годах прошлого века. Его присваивали рабочим, колхозникам и служащим в качестве признания их трудовых заслуг после достижения стажа, необходимого для выхода на пенсию.

Но сейчас, по мнению парламентария, концепция присвоения этого статуса изменилась и потеряла связь с историей. Так, первостепенная значимость при присвоении этой награды на сегодняшний день отдается наличию орденов, медалей, званий СССР или России, почетных грамот или благодарностей президента страны. Как отметила Лантратова, это противоречит первоначальной идее и нарушает историческую преемственность. В результате заслуженной награды лишаются люди, отработавшие не менее 35-40 лет в социально значимых отраслях экономики, но по каким-либо причинам не получившие особых знаков отличия за свою работу. Свое обращение она направила на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Представляется необходимым внесение изменения в федеральный закон «О ветеранах» в части порядка присвоения звания «Ветеран труда», в соответствии с которым ветеранами труда будут также являться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин в социально значимых профессиях, перечень которых будет установлен правительством России», — приводит текст документа RT.

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