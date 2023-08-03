Опрос: жители Кубани чаще всех в стране начинали работать до совершеннолетия

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, как и кем начинали свою карьеру жители Краснодарского края.

Согласно опросу, чаще всего в качестве первого места работы люди называли должности рабочего на производстве, грузчика, уборщика, консультанта в магазине, ассистента, бариста, официанта и промоутера. При этом только каждый пятый смог устроиться по своей специальности, в основном это удавалось представителям медицины и науки.

Кроме того, две трети жителей Кубани начинали работать до 18 лет, чтобы обрести финансовую независимость. Это максимальный показатель по стране. При этом, по мнению большинства опрошенных, работа в юном возрасте положительно повлияла на их доходы в будущем.

Также 57% кубанцев не имели никаких сложностей при поиске первого места работы, это тоже самый высокий процент по России. Официально оформлены на своей первой должности были 56% респондентов.

Среди главных требований к первой работе кубанцы назвали хорошую зарплату (50%), возможность совмещать работу с учебой (39%), близость к дому (34%) и возможность развития (22%). Еще для 4% важным критерием оказалась возможность трудиться удаленно.

Каждый третий житель края отработал на первом месте работы от одного до трех месяцев, каждый четвертый — от полугода до года, каждый пятый — более трех лет, каждый десятый — более года. Найти место для первой трудовой деятельности опрошенные смогли с помощью друзей (29%), родителей (21%) или специализированных сайтов по поиску работы (14%). Еще 9% увидели объявление на улице или в соцсетях.

Свою первую зарплату жители Кубани чаще всего тратили на одежду и развлечения. Каждый пятый отдал заработанные средства родителям, еще 16% отложили деньги на будущее, а другие 13% сразу потратили первую получку на гаджеты. На оплату образования свою зарплату направили лишь 7% опрошенных, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

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