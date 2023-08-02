Исследование: с домогательствами на работе встречались 12% жителей Краснодарского края

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснили, приходилось ли работникам сталкиваться с сексуальными домогательствами на работе или в процессе трудоустройства.

С назойливыми приставаниями на работе имели дело 12% опрошенных жителей Краснодарского края. 85% респондентов ответили отрицательно, а 3% затруднились ответить. Чаще всего приставили к юристам, маркетологам, к сотрудникам административного персонала и работникам сферы продаж. Среди респондентов 22% рассказали, что знают о случаях харассмента по отношению к своим коллегам. Чаще все это неприличные высказывания или оскорбления, нежелательные прикосновения, а также принуждение к интимной близости.

В числе опрошенных 70% заявили, что не знают о мерах, которые бы предотвращали или расследовали случаи домогательств. Вместе с тем 4% респондентов сообщили, что у них на работе есть механизмы защиты сотрудников, пожаловавшихся на приставания. Также 2% рассказали, что на работе сформирована специальная комиссия для расследованию таких случаев. Регулярное обучение работников корпоративной этике проводится в более чем 10% компаний Кубани, а в 5% в политике прописан запрет на харассмент, сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

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