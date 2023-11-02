Расширить Сочи с помощью искусственных островов предложил экс-мэр курорта

Экс-глава курорта Леонид Мостовой считает, что Сочи неизбежно «уйдет» в море за счет создания искусственных островов.

Проект искусственного острова «Сакура» в 2008 году разработала японская компания «Тохо Глобал Ассосиеэйтс» и российское ООО «Хамар», напомнил Мостовой. Финансирование он не получил из-за кризиса.

Остров в виде дуги планировали построить в районе Хостинской бухты. Он должен был создать волнорезную бухту, в которой разместилась бы яхтенная пристань на 600 мест. В центре острова на Сакуровом холме планировали построить гостиницы и жилую зону с виллами и таунхаусами.

Экс-глава уверен, что развитие курорта сейчас сдерживает только география — горы и море. Также ограничивает развитие и железная дорога, проходящая практически вдоль всей береговой полосы.

«Если мы не можем перенести железную дорогу, можно выйти в море. Первая идея о создании насыпного острова возникла в девяностые годы. С тех пор она развивалась», — отметил Леонид Мостовой.

Первый проект, предусматривающий 7 искусственных островов, представили в 2003 году. После появился еще один, «Федерация» — искусственный архипелаг, на котором планировали разместить жилые дома и гостиницы. В то же время спроектировали остров «Сакура», стоимость которого оценивали в 1,4 млрд рублей. Специалисты проводили расчеты, поэтому окупаемость проекта не вызывала сомнений, добавил Мостовой.

Он отметил, что проекты создания искусственных островов в Черном море в Сочи рано или поздно будут реализованы, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

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