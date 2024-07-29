Рассеянность и забывчивость: врач Кульгавчук назвал первые признаки деменции

Особенность деменции, или приобретенного слабоумия, в том, что она прогрессирует постепенно. Важно ― не упустить ее первые признаки.

Люди начинают замечать проблемы, связанные с деменцией, когда пожилой человек уже стал забывать имена, отметил психиатр Евгений Кульгавчук. По его словам, первые проявления ― рассеянность, человек забывает, где оставил вещи, имена знаменитостей, зачастую просит окружающих о чем-то напомнить.

«Потом возникает большая проблема, и люди боятся оставлять пожилых родственников одних дома. Людям с деменцией необходимо круглосуточное наблюдение, например, они могут выйти на улицу и потеряться», ― добавил он.

Доктор посоветовал при первых признаках деменции обратиться к психотерапевту, чтобы потом не работать с психиатром.

«Здесь, по сути, психотерапевт ― это тренер, который занимается мозгом пациента, его когнитивными способностями и качеством жизни», ― объяснил Кульгавчук.

Для профилактики заболевания специалист посоветовал пересмотреть образ жизни. Бороться с вредными привычками, лишним весом, нарушением сна. Врач подчеркнул важность активной деятельности и социализации и после выхода на пенсию.

«Когда человек живет некими надеждами, мозг работает более активно. И своевременно проходить диспансеризацию, помнить, что мозг ― это точно такой же орган, как все остальные», ― цитирует психиатра радио Sputnik.

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