Расселение людей из аварийного жилья станет частью нового нацпроекта в России

Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании, которое провел глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

По словам Марата Хуснуллина, на продление программы расселения аварийного жилья в стране предусмотрели 330 млрд рублей из федеральной казны.

«Сейчас мы готовим новую программу, чтобы ее утвердить до конца года. В связи с этим мы подготовили новые подходы к расселению аварийного жилья», — рассказал вице-премьер.

Как отметил Хуснуллин, с 2025 года в РФ расселять людей из аварийного жилья будут согласно новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает RT.

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