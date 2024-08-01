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В 2024 году из аварийных домов в Сочи переселят почти тысячу человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2024-godu-iz-avarijnyh-domov-v-sochi-pereselyat-pochti-tysyachu-chelovek
В 2024 году из аварийных домов в Сочи переселят почти тысячу человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В новые квартиры жители города-курорта переедут благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Ключи от новых квартир сочинцы получат в Лазаревском и Центральном районах ― в доме на улице Тормахова и на улице Тимирязева, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

«Переселим жителей тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года», ― цитирует Шапошника пресс-служба администрации Краснодарского края.

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