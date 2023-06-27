Распылил баллончик в лицо подростку из-за смартфона: 2 года колонии за разбой получил житель Сочи

Адлерский районный суд вынес приговор 34-летнему местному жителю.

По данным следствия, 8 января текущего года мужчина напал на 13-летнего прохожего на улице Кирпичной Адлерского района. Злоумышленник хотел забрать смартфон марки Xiaomi. Чтобы получить телефон, мужчина распылил в глаза подростка перцовый баллончик.

Подозреваемого удалось задержать в феврале. На уде мужчина признал вину и пояснил, что в момент совершения преступления был пьян. Телефон он собирался сдать в ломбард, чтобы на вырученные деньги купить спиртное.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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