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Расписание трамвая № 5 и троллейбуса № 7 изменится вечером 19 декабря в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/raspisanie-tramvaya-5-i-trollejbusa-7-izmenitsya-vecherom-19-dekabrya-v-krasnodare
Расписание трамвая № 5 и троллейбуса № 7 изменится вечером 19 декабря в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Временные изменения в расписании связаны с реконструкцией подстанции «Почтовая». Для проведения работ 19 декабря после 21:30 специалисты временно ограничат подачу электричества на подстанции.

Последний трамвай № 5 отправится по маршруту от конечной остановки на улице Петра Метальникова в 21:23. Рейсы в 21:40 и 22:10 будут идти в Комсомольский микрорайон.

От конечной остановки на улице Бершанской трамваи будут идти по расписанию.

Последний троллейбус № 7 вечером 19 декабря от железнодорожного вокзала «Краснодар-1» отправится в 21:50. От аэропорта — в 22:15. После 22:00 троллейбусы от ж/д вокзала проследуют в микрорайон Гидростроителей.

Расписание движения маршрутов можно уточнить на сайте. Дополнительную информацию о движении троллейбусов предоставят по телефонам горячей линии 8(861) 262-51-15 и 8(861) 262-36-06.

По всем вопросам о работе общественного транспорта можно обратиться по телефонам Центра мониторинга дорожного движения и транспорта: 8 (903) 412-01-01 и 8 (861) 218-99-18, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре начался первый этап модернизации трамвайной сети в Центральном округе.

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