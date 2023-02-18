Расписание нескольких пригородных поездов с 21 февраля изменится в Сочи

Изменения в расписании связаны с отменой для пригородных поездов остановок в пунктах Уч-Дере, Мамедова Щель и Спутник.

Уточняется, что остановки отменяют по техническим причинам.

С 21 февраля 2023 поезд № 6006 Аэропорт — Туапсе будет отправляться со станции Аэропорт в 14:02, то есть на 15 мин раньше обычного. Далее поезд проследует в Адлер — 14:11 — 14.30 (вместо 14:26 — 14:30), Вардане 15:48, далее согласно расписанию. В Туапсе прибудет в 17:20.

Поезд № 6035 Мацеста — Аэропорт будет отправляться из Мацесты в 13:19. В Хосту прибудет в 13:30, выедет со станции в 13:31. Далее поезд проследует в Адлер — 13:43 — 14:13(вместо 13:43 —-14:05). На станции Аэропорт поезд будет в 14:22.

Для поезда № 6811 Туапсе — Имеретинский курорт отменены остановки Спутник и Мамедова Щель. Из Туапсе поезд будет отправляться в 18:21, на станцию Имеретинский курорт прибудет в 22:24.

Поезд № 6812 Имеретинский курорт — Туапсе будет отправляться со станции Имеретинский курорт в 22:38. Прибытие в Туапсе — в 1:58.

С 22 февраля для поезда № 6813 Туапсе — Имеретинский курорт отменяют остановки Спутник и Мамедова Щель. Из Туапсе поезд будет отправляться в 7:21, на станцию Имеретинский курорт поезд будет прибывать в 10:25.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

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