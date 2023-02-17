На февральские праздники в Краснодарский край назначили дополнительные поезда
Общество
17.02.2023 12:42
Всего на Кубань и в Ставропольский край на грядущие длинные выходные назначили 20 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 21 по 27 февраля.
Так, с 22 февраля по 26 февраля начнут ходить дополнительные поезда из Ростова-на-Дону в Сочи, Сириус и Кисловодск. Кроме того, в Сочи и Кисловодск назначили дополнительные поезда из Москвы.
«Благодаря им комфортно совершать поездки в праздничные дни смогут пассажиры из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев», — говорится в сообщении пресс-службы СКЖД.
В России на следующей неделе будут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Они продлятся четыре дня — с 23 по 26 февраля включительно.
Читайте также: стоимость проезда в пригородных электричках в Сочи снизилась с 15 февраля. Решение о снижении цен на проезд принял департамент цен и тарифов Краснодарского края.
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