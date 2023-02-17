На февральские праздники в Краснодарский край назначили дополнительные поезда

Всего на Кубань и в Ставропольский край на грядущие длинные выходные назначили 20 дополнительных поездов. Они будут курсировать с 21 по 27 февраля.

Так, с 22 февраля по 26 февраля начнут ходить дополнительные поезда из Ростова-на-Дону в Сочи, Сириус и Кисловодск. Кроме того, в Сочи и Кисловодск назначили дополнительные поезда из Москвы.

«Благодаря им комфортно совершать поездки в праздничные дни смогут пассажиры из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев», — говорится в сообщении пресс-службы СКЖД.

В России на следующей неделе будут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Они продлятся четыре дня — с 23 по 26 февраля включительно.

Читайте также: стоимость проезда в пригородных электричках в Сочи снизилась с 15 февраля. Решение о снижении цен на проезд принял департамент цен и тарифов Краснодарского края.