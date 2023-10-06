Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Расписание пригородных поездов временно изменится на участке Сочи — Мацеста

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/raspisanie-prigorodnyh-poezdov-vremenno-izmenitsya-na-uchastke-sochi-matsesta
Расписание пригородных поездов временно изменится на участке Сочи — Мацеста
Фото пресс-службы администрации Сочи

Ряд пригородных поездов отменят с 11 октября по 5 декабря для планового ремонта железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, изменятся маршруты следования и частично поменяется расписание. Всего сокращены маршруты следования и отменены 29 рейсов.

Актуальное расписание можно узнать в билетных кассах, справочных вокзалов, а также на горячей линии 8-800-775-00-00 или на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: еще две дополнительные электрички запустили между Краснодарском краем и Крымом.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях