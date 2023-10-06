Расписание пригородных поездов временно изменится на участке Сочи — Мацеста

Ряд пригородных поездов отменят с 11 октября по 5 декабря для планового ремонта железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, изменятся маршруты следования и частично поменяется расписание. Всего сокращены маршруты следования и отменены 29 рейсов.

Актуальное расписание можно узнать в билетных кассах, справочных вокзалов, а также на горячей линии 8-800-775-00-00 или на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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