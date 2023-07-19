Еще две дополнительные электрички запустили между Краснодарском краем и Крымом

Для обеспечения перевозок пассажиров в сообщении с Крымом назначили дополнительные пригородные поезда.

Электрички будут следовать по маршруту:

— Анапа — Керчь — Южная Новый парк (отправление в 6:50, прибытие в 9:40);

— Керчь — Южная Новый парк — Анапа (отправление в 9:55, прибытие в 11:53).

Сейчас все поезда, маршрут которых проходит по мосту, следуют согласно расписанию, сообщает Telegram-канал «Главный мост».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за теракта на Крымском мосту запустят дополнительные электрички. Для перевозок пассажиров из Крыма по заявке администрации Краснодарского края назначили дополнительные пригородные поезда:

— Анапа — Тамань — Керчь (отправление в 12:30, прибытие в 14:38);

— Керчь — Тамань — Анапа (отправление в 14:53, прибытие в 17:00).