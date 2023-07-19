Еще две дополнительные электрички запустили между Краснодарском краем и Крымом
Для обеспечения перевозок пассажиров в сообщении с Крымом назначили дополнительные пригородные поезда.
Электрички будут следовать по маршруту:
— Анапа — Керчь — Южная Новый парк (отправление в 6:50, прибытие в 9:40);
— Керчь — Южная Новый парк — Анапа (отправление в 9:55, прибытие в 11:53).
Сейчас все поезда, маршрут которых проходит по мосту, следуют согласно расписанию, сообщает Telegram-канал «Главный мост».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за теракта на Крымском мосту запустят дополнительные электрички. Для перевозок пассажиров из Крыма по заявке администрации Краснодарского края назначили дополнительные пригородные поезда:
— Анапа — Тамань — Керчь (отправление в 12:30, прибытие в 14:38);
— Керчь — Тамань — Анапа (отправление в 14:53, прибытие в 17:00).