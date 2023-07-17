Из-за теракта на Крымском мосту запустят дополнительные электрички

Сейчас в связи с ЧП на мосту по направлению в Крым и из него задерживаются 12 поездов.

Восемь поездов задерживаются в Крым — четыре поезда из Москвы и по одному из Волгограда, Ростова, Санкт-Петербурга и Мурманска. Из Крыма задерживаются три поезда в Москву и один в Мурманск.

Для перевозок пассажиров из Крыма по заявке администрации Краснодарского края назначили дополнительные пригородные поезда:

— Анапа — Тамань — Керчь (отправление в 12:30, прибытие в 14:38);

— Керчь — Тамань — Анапа (отправление в 14:53, прибытие в 17:00).

«Пассажиры, которые отправились на личном транспорте в сторону Крымского полуострова, но желают продолжить путь на поезде, могут временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

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